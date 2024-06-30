الخطوات بالصور | كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 بدون رقم امتحاني

بعد انتهاء طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط من تأدية الإمتحانات، هم الآن في انتظار موعد الكشف عن النتائج لكي يطمئنوا على درجاتهم ويحصدوا نتيجة مذاكرتهم و جهدهم الذي بذلوه طوال العام وخاصة أيام الامتحانات، كما أن الوزارة قد أتاحت للطلاب رابط للاستعلام عن النتائج من خلاله بشكل إلكتروني سهل وبسيط من المنزل ببعض الخطوات البسيطة بدلا من الذهاب إلى المدارس للإستعلام عنها، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق من خلال موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

اذهب الى موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي https://results.mlazemna.com/ .

بعد ذلك عليك اختيار نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

بعدها اضغط على المحافظة الخاصة بالطالب.

ومن ثم اضغط على زر استعلام.

بعد ذلك تظهر أمامك النتيجة وبها جميع الدرجات الخاصة بك وتستطيع ان تتعرف على النسبه المئويه والمجموعه الكليه الحاصل عليه من خلال الموقع ايضا.

نتائج الثالث متوسط 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها ستقوم برفع نتائج الثالث المتوسط خلال الساعات القادمة، وذلك بعد انتهائها من أعمال التصحيح والمراجعة لكي يأخذ كل طالب حقه في الدرجات ومن ثم رصد الدرجات داخل الكشوفات، واعتمادها من قبل وزير التعليم العراقي، وبعدها سيتم اتاحتها على الموقع عبر الرابط الذي اتاحته الوزارة للطلاب للاستعلام عنها.