“ظهرت بسرعة”.. لينك كشوفات نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق على المركزي

بعد أن ظهرت نتائج الثالث المتوسط، انهالت عمليات البحث بشكل كبير حول كشوفات التي تضمن النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات في محافظات العراق، حتى أن الوزارة قامت برفع الكشوفات عر موقعها الرسمي، مؤكدة بأن نسبة النجاح عالية عن الأعوام الماضية، بالإضافة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية الأخرى، التي تُسهل إمكانية الإطلاع على النتائج في دولة العراق، كما نكشفه لكم في السطور التالية.

صدور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

صدرت نتائج الثالث المتوسط دور الأول في دولة العراق، مما تضمن جميع الكشوفات المعنية بالمحافظات العراقية، وهي تحتوي على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، خاصة وأن وزارة التربية العراقية بذلت قصارى جهدها للإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من شهر في سبيل أن يحصل كل طالب وطالبة على الدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، ما يلي:-