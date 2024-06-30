صدرت رسميًا على وزارة التربية العراقية .. خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط ديالي 2024 “هنـــا”

صرحت وزارة التربية العراقية من خلال بيانا رسميا عن انتهاء عملية التدقيق وتصحيح الأوراق، بالإضافة إلى موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط حيث يتساءل العديد من الطلاب حول النتائج الخاصة بهم كما أوضحت أنها سوف يتم تحميل نتائج الثالث متوسط ديالي 2024 على مواقع مختلفة بجانب موقع نجاح الإلكتروني حتى يتمكن كافة الطلاب من العصور على نتائجهم بكل سهولة، علما بأنه يتم نشر نتائج كافة الطلاب ورقيا للمدارس التابعه لهم بجميع المحافظات، سوف نكون بعرض كافه التفاصيل من خلال السطور القادمة .

خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط ديالي 2024

يتمكن طلاب الصف الثالث المتوسط وذويهم من معرفة النتائج الخاصة بهم في محافظة ديالى الدور الاول فقط من خلال خطوات سهله وبسيطه وسريعه من خلال الرابط الرسم لموقع نتائجنا توفيرا لباقه وجهد الطلاب واولياء الامور حيث يمكنهم اتباع الخطوات التالية

زيارة موقع النتائج.

أعد كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

انقر على نتائج الصف الثالث المتوسط

الضغط على كلمة استخراج النتيجة

ثم علينا تحديدا المحافظة ديالى.

والآن تكون بادخال اسمك ورقم الامتحاني.

إضغط على عرض النتيجة سوف تظهر أمامك خلال لحظات.

نتائج الصف الثالث من خلال موقع وزارة التربية

يتمكن الطلبة والطالبات المقيدين في الصف الثالث المتوسط استخراج النتيجة محافظة ديالى فقط بواسطة النقر على كلمة تنزيل الظاهرة أمام اسم المحافظة، من خلال موقع وزارة التربية العراقية كما تم رفع النتائج الخاصة ببعض المحافظات العراقية