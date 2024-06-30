مبروك للجميع .. ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر nataegna.net

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق من النتائج التي تعمل وزارة التربية في العراق على الإنتهاء منها في الوقت الحالي، حيث الحالة الحرجة التي تسود الأوساط التربوية والتعليمية تتأجج مع مرور الوقت، وهذا بسبب طول مدة الانتظار التي امتدت من نهاية امتحانات تاني فصل دراسي من السنة الدراسية، حتى اللحظات الحالية وهي اللحظات التي ينتظر فيها الطلاب الإعلان الرسمي، من وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف الثالث المتوسط، والتي سوف تحدد الوزارة الموعد الفعلي لها قريبًا.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق من أهم ما يمكن للطلاب والأسر، البحث عنها خلال سنوات الدراسة التي خاضها طلاب هذه السنة حتى الآن، لأن هذا الصف من الصفوف الهامة والفارقة في تاريخ الطالب التعليمي، كما أنها تعطي دفعة قوية للطلاب حتى يثبتوا قدراتهم العلمية ومهاراتهم العقلية في الحصول على مراكز متقدمة، أما عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط، سوف تكون من خلال الروابط الرسمية للوزارة التربوية كما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني وزارة التربية العراقية .

او الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعد فتح الموقع أمامك تجد الكثير من الأيقونات المخصصة لخدمات هذا الموقع.

اتجه إلى النقر فوق تبويب ” الخدمات “.

تنبثق لك قائمة بها كل خدمات الوزارة اختر منها ” خدمة النتائج “.

من بين السنوات الدراسية الموجودة أمامك حدد الصف ” الثالث المتوسط “.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني.

ثم انقر ” عرض النتيجة “.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

اقترب موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق، حيث قد انتهت لجان الكنترول من تصحيح اوراق الطلاب وفي الساعات الأخيرة، التي تسبق اعلان النتائج يتم المراجعة النهائية وجمع الدرجات، وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج في بيان رسمي لها، يتم نشره في الصحف القومية وعلى كافة المواقع والمنصات الرسمية.