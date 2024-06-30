تم الـــرفع هسا .. نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 القادسية بدون رقم امتحاني عبر نتائجنا

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في محافظة القادسية آمالهم في معرفة نتائج الامتحانات النهائية للدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، والتي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة التربية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، فقد بذل الطلاب جهد كبير خلال العام الدراسي واستعدوا بجد للامتحانات النهائية ساعين لتحقيق أفضل النتائج.

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 القادسية

هناك بعض الخطوات التي يستطيع الطلاب من خلالها معرفة النتيجة وذلك عن طريق موقع وزارة التربية العراقية، فيمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الرابط التالي: https://www.nataegna.net/gov/2/ فيجب أن تتأكد من فتح الموقع الإلكتروني الصحيح لوزارة التربية العراقية لتجنب الوقوع في أي مواقع وهمية ومن ثم اتبع باقي الخطوات:

يعرض على الصفحة الرئيسية للموقع قائمة بخيارات متعددة، منها خيار “النتائج” اضغط علية وانتقل إلى صفحة مخصصة لعرض نتائج الامتحانات.

من قائمة النتائج المتاحة اختر “نتائج الثالث متوسط”.

تأكد من اختيار العام الدراسي الصحيح (2023-2024) والدور (الأول).

إدخال بيانات الطالب وهي (اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان و محافظة القادسية)

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

سيظهر لك على الشاشة صفحة تحتوي على نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

نصائح للطلبة عند ظهور النتائج