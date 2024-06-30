“عاجل”.. ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق Iraq Results 2024

بفارغ الصبر، ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة داخل العراق إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 في جميع المحافظات، وقد تم الانتهاء من عمليات التصحيح بالكامل، وبدأت عمليات رصد وتصحيح الدرجات، وتم بالفعل الإعلان عن النتائج اليوم، حيث يتم نشر النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ملازمنا الذي يتبع الوزارة، وذلك لتطمئن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشأن نتائجهم.

آلية استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية. اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية. اختيار “نتيجة الصف الثالث المتوسط”. حدد الدور الأول من الخيارات المتاحة. أدخل الكلمات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الاكتتاب. حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. اضغط على أيقونة الاستعلام. سيتم عرض نتيجة الطالب على الفور بعد الضغط على الاستعلام.

باستخدام هذه الخطوات، يتمكن الأفراد من الوصول بسهولة إلى نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

رابط نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني. انتظار تحميل الموقع. اختيار نتيجة الثالث متوسط. اختيار الدور الأول من القائمة المتاحة لعام 2024. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من بين المحافظات العراقية المعروضة. إذا تم الإعلان عن نتيجة أي محافظة، ستصبح خانة التنزيل الموجودة بجانبها نشطة. الضغط على الخانة المفعلة لتحميل النتائج بصيغة PDF. بعد ذلك، يمكن البحث عن نتيجة الطالب باستخدام الاسم بالكامل أو رقم المقعد. النقر على أيقونة البحث. سيتم عرض نتيجة الطالب مباشرة أمامك.

باستخدام هذه الخطوات، يتمكن الأفراد من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة وبسرعة عبر الإنترنت.