مبروك النجاح .. ظهرت توة نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 بغداد وجميع المحافظات بالاسم فقط

يسيطر الآن حالة من الترقب والانتظار على طلاب الصف الثالث متوسط في بغداد بسبب اقتراب موعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية للدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 حيث تعد هذه النتائج أهمية كبيرة للدخول إلى المرحلة الثانوية، فقد بذل طلاب الثالث متوسط في بغداد جهودًا كبيرة في هذا العام الدراسي واستعدوا جيدا لأداء للأمتحانات النهائية ساعين لتحقيق أفضل النتائج.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 بغداد

لم تصدر وزارة التربية العراقية حتى الآن موعدا محددا لإعلان عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 في بغداد، فتنصح الطلاب بمتابعة إعلانات الوزارة الرسمية على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل الإعلام المعتمدة للحصول على آخر التحديثات حول موعد إعلان النتائج.

الاستعلام عن النتائج الثالث متوسط بغداد

توفر وزارة التربية العراقية عدة طرق للطلاب للاستعلام عن نتائجهم وذلك فور إعلانها، فيمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية: https://www.nataegna.net

الضغط على خيار “النتائج”.

اختيار “نتائج الثالث متوسط”.

إدخال بيانات الطالب (اسم الطالب، رقم الامتحان، محافظة بغداد).

النقر على “عرض النتيجة”.

كما يمكن الاستعلام من خلال موقع نتائجنا حيث يعد موقع “نتائجنا” الإلكتروني من المواقع المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية لعرض نتائج الامتحانات، فيمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال هذا الموقع من واتباع خطوات مشابهة للخطوات المذكورة أعلاه، هناك أيضا طريقة للاستعلام حيث يمكن للطلاب الذهاب إلى مديريات التربية في بغداد للحصول على نتائجهم.