واش تنتظر قدم الآن.. شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وكيفية الاستفادة من البرنامج

سكنات عدل 3 الجزائر 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين الجزائريين حيث أوضحت وزارة الإسكان عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 للحصول على وحدة سكنية وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مخفضة لتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم وحدات سكنية ملائمة.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

كما أعلنت وزارة الإسكان في الجزائر عن موعد التسجيل في سكنات عدل من خلال بيان رسمي لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حيث قالت أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد فتح باب التقديم على سكن عدل 3 وذلك بعد أن كان الموعد الأخير هو من الفترة 19 من شهر مارس و 31 من شهر مايو.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل تتمثل فيما يلى:

أن يقيم المتقدم إقامة دائمة في الجزائر.

لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من 24 ألف دينار.

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

عدم امتلاك المتقدم لأرض صالحة للبناء.

أن لا يكون المتقدم لديه أى عقارات أو ممتلكات مسجلة باسمه.

عند دفع آخر قسط يجب أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 70 سنة.

كيفية الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3

في السياق نفسه أوضحت الوزارة كيفية الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، وهي تتضمن ما يلي: