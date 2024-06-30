شوف نتيجتك .. الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024 ” وزارة التربية الكويتية ” www.moe.edu.kw

الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة يعد هذا العام من أصعب الأعوام الدراسية التي تمر على كافة الطلاب، حيث أن هذا العام هو ما سوف يحدد مستقبلهم، وحياتهم القادمة، ولذلك يبذل فيه كافة الطلاب مجهود مضاعف حتى يحصلوا على نتائج ترضيهم وترضي أولياء أمورهم، وأثناء أداء امتحانات الثانوية العامة دائمًا ما يكون هناك توتر منتشر بين كافة المواطنين، وسواء المواطنين الذين يمتلكون طلاب في الثانوية العامة أو المواطنين الذين لا يمتلكون فهم يدعون من كل قلبهم أن ينالوا ما يريدون.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024

على الرغم من أن أعداد البحث قد تزايدت بشكل كبير حول موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت لعام 2024، ولكن لم تعلن وزارة التربية والتعليم الكويتية أي معلومات رسمية حتى الآن حول الموعد، ولكن حين يتم الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحان، سيتم الإعلان عن النتائج مباشرةً، ولذلك قوموا بمتابعة صفحة الوزارة.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024

حتى لا يكون هناك ضغط على موقع الوزارة حين تظهر النتائج، قد وفرت وزارة التربية والتعليم الكويتية طرق عدة من أجل الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024، ومنها:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التربية الكويتية

قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة.

حدد خيار 2024.

أدخل رقم البطاقة المدنية الخاصة بالطالب.

أدخل كافة معلومات الطالب، مثل: رقم الجلوس والاسم والمحافظة.

قم بالضغط على أيقونة عرض.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2024

يمكنك أيضًا الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت لعام 2024 عن طريق تطبيق قد وفرته الوزارة وهو تطبيق سهل، والاستعلام يكون عن طريق بعض الخطوات، وهي: