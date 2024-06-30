عااااااااجل “ظهرت الآن” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

في خبر عاجل أعلنت وزارة التربية العراقية الآن وبشكل رسمي عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لجميع المحافظات، وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة بها على التليجرام، وجاء ذلك بعد طول انتظار من جميع الطلبة والطالبات في كل المحافظات، وذلك نظراً لأن هذه السنة الدراسية هامة وحاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية فتحدد لهم مستقبلهم في المرحلة التعليمية، وإليكم التفاصيل الخاصة بالنتائج وخطوات الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بشكل مركزي حيث ظهرت النتيجة لكل الطلاب في جميع المحافظات العراقية المختلفة، بحيث يمكن تحميل ملفات ال PDF الخاصة بجميع المحافظات واستخراج النتائج عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني الخاص به، ونوفر لكم الآن إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال عدة طرق مختلفة، والأولى هي الدخول إلى الصفحة الرسمية للوزارة على تليجرام “وزارة التربية العراقية” ومن ثم تحميل ملف الـ pdf الخاص بالمحافظة.

استخراج نتائج ثالث متوسط 2024 دور أول

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 كل المحافظات من خلال إتباع مجموعة الخطوات التالية:-