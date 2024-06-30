صدرت حالا .. pdf نتائج الثالث متوسط 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

ينتظر أولياء الأمور و كذلك الطالبة و الطالبات بدولة العراق الإعلان عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024، وحتى هذه اللحظة لم تكشف وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد نهائي لطرح جميع نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024، والتي من المقرر أن يتم طرحها على موقع خاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق فما هو هذا الموقع و خطوات الدخول عليه للاستعلام عن النتيجة هذا هو ما سنتناول في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بوضع مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، والتي تم تلخيصها في النقاط التالية:

على من يرغب في الإطلاع على نتيجته التوجه مباشرة إلى رابط موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم بعد ذلك يقوم بالنقر على الخيار الخاص بنتائج الصف الثالث المتوسط واختيار الدور الأول. وبعد أن ينتهي من تلك الخطوة، يجب أن يقوم باختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة. وأخيرًا يقوم بالضغط على كلمة تنزيل، وينتظر قليلاً حتى تظهر أمامه النتيجة.

موقع نتائجنا الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط

وجدير بالذكر أنه بجانب موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بواسطة موقع نتائجنا الإلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالي ذكرها:

بعد الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني، عليك اختيار المرحلة الدراسية والتي ستكون مرحلة “الصف الثالث المتوسط”.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة تنزيل و انتظر قليلاً حتى تظهر أمامك النتيجة.

توزيع درجات المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث المتوسط 2024

يريد الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم معرفة توزيع درجات المواد الدراسية حيث أوضحت وزارة التربية العراقية توزيع هذه الدراجات والذي جاءت على النحو التالي:

تبلغ درجات مادة اللغة العربية من 55 درجة.

إن توزيع درجات مادة الرياضيات هو 50 درجة.

مادة العلوم درجتها من 60 درجة.

تبلغ درجة مادة اللغة الانجليزية 50 درجة.

إن درجة مادة التربية الوطنية هو 10 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية درجتها هي 40 درجة.

وهكذا نكون قد إنتهينا من شرح كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 وموعد ظهورها وكيفية الاستعلام عنها متمنين للجميع النجاح والتوفيق.