عبر منصة مظلتي استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت الحكومة العراقية بتوفير رابط مخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر ذلك البرنامج هو من أهم البرامج التي وفرتها الحكومة العراقية للمواطنين الذين يعانون من المشكلات المادية، حيث يتم توزيع مساعدات مالية بشكل منتظم على جميع الأفراد المشمولين بالرعاية.

الرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

مكنت الحكومة العراقية جميع المستفيدين من المعونة من الاستعلام عن أسمائهم عن طريق منصة مظلتي الرسمية، حيث يقوم الشخص باتباع هذه الخطوات.

في البداية يتم اللجوء إلى منصة مظلتي الرسمية عبر ذلك اللينك.

يتم إضافة جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الدخول ثم الضغط على مربع تسجيل دخول.

قم بالانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم حدد خدمات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم باختيار رقم الدفعة المراد الاستعلام عنها ثم حدد المحافظة وأضف معلوماتك الشخصية.

اضغط على أيقونة استعلام، وانتظر فترة حتى تظهر أمامك قائمة بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لتقوم بتحميلها والبحث عن اسمك.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

قامت الحكومة العراقية بتحديد مجموعة من المعايير التي ينبغي على كافة المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية التأكد من تحققها، وهذه المعايير جاءت كالتالي.