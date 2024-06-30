يمزاجك يا نونة .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 “هتخلي أبنك دائمًا فرحان ومبسوط مع لولو”

قناة وناسة هي إحدى القنوات الفضائية الترفيهية التي تهدف إلى تقديم محتوى مسلي وممتع للمشاهدين، وتتميز بعرض مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تشمل العروض الكوميدية والأغاني والموسيقى والأخبار الخفيفة، كما أنها تقدم محتوى متنوع يناسب مختلف الأذواق وبالتالي أصبحت من القنوات التي لاقت استحسان الكثير، وتردد قناة وناسة يتم تحديثه باستمرار حتى لا يكون هناك أي تشويش أو إشارة ضعيفة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تسعى قناة وناسة إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للجمهور، من خلال العروض المتميزة والبرامج المبتكرة التي تجذب المزيد من الجمهور، وتعد قناة “وناسة” وجهة مثالية للبحث عن التسلية والضحك والمرح، وتردد القناة الجديد هو:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

الجودة هي SD.

أما التردد على القمر الصناعي عرب سات فهو:

التردد هو

معدل الترميز هو

معامل تصحيح الخطأ هو ¾ .

الجودة هي HD.

مميزات قناة وناسة

أصبحت قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى يخص فئة الأطفال بوجه خاص، وهي تتمتع بعدد من المزايا منها: