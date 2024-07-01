عشاق الطبيعة والحيوانات! تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية يفتح أبواب المغامرة!

إن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد يعتبر واحدًا من أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق الثقافة وأيضًا الساحة العلمية، حيث أن هذه القناة تمكنهم من اكتساب الخبرة اللازمة فيما يخص الطبيعة، إذ أن هذه القناة تقوم بتقديم برامج وثائقية رائعة جدًا تمتلك شعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص، ناهيك أيضًا عن تقديمها مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية التي تتعلق بالطبيعة، وتوضح لنا جانبًا خاص لم نراه من قبل عن الحياة البرية، بالإضافة أيضًا إلى أنها تسلط الضوء على العلم الحديث وأيضًا التاريخ والحضارة وغيرهم الكثير من العلوم الأخرى المميزة، وسوف نوضح لكم أهم ما يخص هذه القناة الشهيرة خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكن لجميع المشاهدين الاستمتاع بمتابعة المحتوى الشيق، الذي تقوم القناة بتقديمه لمتابعيها من خلال استقبال القناة على جهاز التلفزيون بواسطة التردد التالي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة ناشيونال على القمر عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد هذه المميزة على القمر الصناعي العرب سات، فإننا سوف نقوم بتوضيحه لكم بشكل مفصل فيما يلي:

التردد: 11526

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

ضبط تردد قناة ناشيونال على جهاز الاستقبال

يمكن لمتابعي قناة ناشيونال أن يقوموا بمتابعة برامجها الثقافية والعلمية من خلال ضبط التردد الخاص بها بواسطة الخطوات التالية: