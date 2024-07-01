بشائر سارة لمتقاعدي العراق: زيادة 200 ألف دينار ورفع الحد الأدنى للراتب.. حقيقة أم مُجرد حلم؟

يتساءل عدد كبير جدًا من المواطنين داخل دولة العراق عن حقيقة رفع الحد الأدنى للراتب 700,000 دينار، حيث أنه في الآونة الأخيرة تم رفع الحد الأدنى لرواتب الأشخاص المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، بالإضافة أيضًا إلى أنه قد تم تحديد الزيادة بمبلغ 100 ألف دينار، وتلك الزيادة قد شملت جميع الأشخاص الذين يحصلون على راتب أقل من مليون دينار عراقي، وتم إضافة هذه الزيادة حرصًا من الدولة على رفع المستوى المعيشي وأيضًا الدخل الشهري لهذه الفئة من المواطنين، وسوف نوضح لكم حقيقة الأخبار المتداولة خلال مقالنا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يرغب الكثير من المتقاعدين المدنيين والعسكريين داخل دولة العراق معرفة ما اذا كان خبر رفع الحد الأدنى للراتب 700,000 دينار صحيح أم لا، حيث قامت وزارة المالية الخاصة بدولة العراق بالتصريح أنه يوجد توقعات وتطلعات فيما يتعلق بزيادة الرواتب مرة أخرى 200 ألف دينار عراقي، وأيضا رفع الحد الأدنى لرواتب الأشخاص المتقاعدين إلى 700 ألف دينار، ولكن لم يتم التصديق على هذا القرار من قبل مجلس الوزراء الخاص بالدولة، مع العلم أنه حتى الآن لم تطبق هذه الزيادة وأيضًا لم يتم تحديد موعد صرفها أو تطبيقها للأشخاص المستفيدين.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024

قامت وزارة المالية العراقية في الآونة الأخيرة بتوفير مجموعة من الخدمات الكثيرة والمختلفة لكافة المواطنين العراقيين، ومن أهم وأبرز تلك الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين داخل الدولة، وذلك على مستوى جميع محافظات العراق، وسوف نوضح طريقة الاستعلام بالخطوات فيما يلي: