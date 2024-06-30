تحميل نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf عموم المحافظات العراقية (results mlazemna)

تحميل نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf، طلاب المرحلة المتوسطة في العراق ينتظرون بشوق إعلان نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في جميع المحافظات والتي من المتوقع أن تصدر خلال الفترة القادمة تم انهاء عمليات التصحيح بالكامل وبدأت عمليات رصد وتصحيح الدرجات ويتوقع الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن لضمان راحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور سيتم نشر النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ملازمنا المخصص للوزارة بهدف توفير وسيلة شفافة وموثوقة للحصول على النتائج بسرعة ودقة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf

وفرت وزارة التربية العراقية عدة طرق للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة عبر الإنترنت يتم الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني المخصص لوزارة التربية العراقية.

انتظار تحميل صفحة الموقع الرئيسية.

اختيار خيار “نتيجة الثالث متوسط”.

اختيار الدور الأول لعام 2024.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من بين المحافظات العراقية المدرجة.

في حال توفر نتيجة لأي من المحافظات، يصبح خيار التنزيل المتاح بجانبها نشطًا.

النقر على خيار التنزيل لتحميل النتائج بصيغة PDF.

بعد التحميل، يمكن القيام بالبحث في النتائج باستخدام اسم الطالب بالكامل أو رقم المقعد.

الضغط على أيقونة البحث لعرض نتيجة الطالب على الفور.

نتيجة الصف الثالث في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتيجة الصف الثالث في العراق ظهرت بعد الانتهاء من عملية رصد ومراجعة الدرجات للطلاب في الصف الثالث المتوسط وتم رفع النتائج بشكل مركز، حيث تم عرض جميع النتائج مجتمعة وليس بشكل فردي لكل محافظة من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء جميع المحافظات من مراجعة الدرجات خلال هذا الأسبوع الحالي.