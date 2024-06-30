وزارة المالية العراقية.. رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 زيادة كافة المستحقين 100 دينار عراقي

رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024، وزارة المالية في العراق أعلنت بدء توزيع رواتب المتقاعدين اعتبارًا من الأول من مايو 2024، حيث تم توفير الرواتب لجميع المستحقين بناءا على الشروط والأحكام المعتمدة، الوزارة أوضحت أن هناك زيادة في الرواتب تصل إلى 100,000 دينار عراقي مع رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذين كانت رواتبهم تقل أو تساوي مليون دينار عراقي.

الزيادة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمجتمع العراقي، وتعد جزءا من جهود الحكومة لدعم الفئات الضعيفة وتحسين أوضاع المتقاعدين، يأتي هذا القرار في إطار السياسات الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الدخل للفئات الأقل حظًا.

رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

وزارة المالية في العراق أعلنت بدء عملية توزيع الرواتب التقاعدية بشكل إلكتروني، حيث يتم تحويل الراتب الشهري مباشرة إلى حسابات المتقاعدين في البنوك لكن العملية تتطلب من المستفيدين الذهاب إلى المصرف لسحب الراتب النقدي المستحق، بالإضافة إلى ذلك قدمت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني للمتقاعدين لمعرفة تفاصيل رواتبهم كالتالي:

يجب على المتقاعد الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت. يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على الموقع ثم اختيار خيار استعلام عن راتب التقاعد من القائمة الرئيسية. يتعين على المتقاعد ملء نموذج الاستعلام المتاح، وتقديم البيانات المطلوبة مثل اسم المتقاعد ورقم البطاقة الشخصية العراقية، وغيرها من التفاصيل الضرورية. بعد ذلك يقوم المتقاعد بالضغط على زر الإستعلام وسيتم عرض تفاصيل الراتب الشهري للمتقاعد سواء كان مدنيًا أو عسكريًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو لعام 2024

وزارة المالية في العراق أوضحت أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب في يوم 1 يونيو 2024م ولكن قد يتم تقديم أو تأخير هذا الموعد، في حال وجود أسباب مشروعة مثل العطلات الرسمية التي قد تمنع صرف الرواتب في البنوك العراقية.

يحتفظ القرار بمرونة لإمكانية تغيير الموعد بناءً على قرار من وزارة المالية العراقية، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات محتملة للموعد بشكل رسمي من قبل الوزارة لجميع المتقاعدين المستفيدين في العراق.