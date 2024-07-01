«عاجل» شركة آبل تحدد موعد نزول ايفون 16 في جميع الأسواق والمحلات التجارية وأهم مميزاته

أعلنت شركة آبل موعد نزول ايفون 16 بالأسواق خلال المؤتمر السنوي الخاص بكبار شركات مطوري أجهزة الهواتف الذكية، والذي أقيم بولاية كاليفورنيا في منتصف شهر يونيو، كما كشفت عن أهم المميزات التي يضمها الإصدار الجديد، حيث تعد هذه النسخة من أحدث الأجهزة الذكية التي سيتم طرحها في الوقت اللاحق، وفي شهر سبتمبر القادم سيتم إطلاق تلك الهواتف والآيباد وكذلك الإير بودز ونظارات 3d الخاصة بالعالم الافتراضي.

موعد نزول ايفون 16

حددت شركة آبل العالمية موعد نزول ايفون 16 بالأسواق، حيث تحرص الشركة وتعمل جاهدة على إطلاق iphone في الوقت الذي تم تحديده، والذي من المقرر أن يكون في منتصف شهر سبتمبر وتحديداً يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ومن المعهود على شركة آبل قيامها بالكشف عن أجهزتها الجديدة في ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضاً أنه سيتم طرح برنامج 18 لأنظمة ios الجديدة لأصحاب الآيفون الحاليين في يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

مميزات آيفون 16

في كل عام تقوم الشركة بإصدار نسخة من البرو والبرو ماكس، ووفقاً لقيمة الهاتف تختلف مميزاته، ومن أبرز تلك المزايا الخاصة بالنسخة العادية الآتي:

إمكانية تغيير وحدة الكاميرا الخاصة بالخلفية.

إتاحة تصوير فيديوهات 3D ومشاهدتها عن طريق نظارات العالم الافتراضي.

توفير زر الأكشن والذي يقوم بالتحكم في تشغبل خاصية الفلاش والوضع الصامت، أو كما يحدده المستخدم.

الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

القدرة على التقاط الصور بجودة عالية وبصورة سهلة.

يتمتع بحواف رفيعة وخفيفة مما يجعل حمله سهلاً.

أما بالنسبة لمميزات IOS 18 فهي تتمثل في النقاط الآتية: