أغاني أطفال 24 ساعة على قناة طيور الجنة بيبي.. ثبت التردد الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات!

معظم الآباء يفضلون تنزيل القنوات الهادفة حتى يشاهدها الأبناء لذلك تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات المتخصصة لتقديم محتوى الأطفال، وذلك لأنها معدة بالفعل لهذا الهدف حيث توفر القناة عروضها على مدار اليوم كما تقدم للأطفال باقة من أفضل الأغاني المختارة وتوفر لهم محتوى مسلي ومفيد في الوقت ذاته، حيث تخاطب القناة الصغار منذ عمر شهور حتى أعوام لذلك يحتاج الى تنزيلها لمشاهدة أبنائهم لها والتعلم من محتواها.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

يتمكن الأطفال من مشاهدة أي محتوى على القناة من خلال اضافة التردد الذي توفره القناة بسهولة لمتابعة كل ما هو جديد وحصري على شاشتها، وذلك من خلال إضافة الآتي:

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

مستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم متابعات الأحداث التي تبثها قناة طيور الجنة على شاشتها، من خلال اضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

اغاني قناة طيور الجنة بيبي 2024

تقدم القناة مجموعة من الأغاني التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتقديم معلومة مفيدة وهادفة لهم من خلالها، أيضًا توفر بعض الأغاني التي يتعلم منها الأطفال حروف الهجاء والألوان، لذلك فهي تعتبر من القنوات الفريدة التي توفر معلومة مفيدة من خلال أغنية كما يمكن من خلالها تعلم مجموعة من المهارات الجديدة والسلوكيات الإيجابية حيث تضم القناة التالي:

اغنية حميدو.

سنو عم يطلع.

البيبي الصغير.

ماما جابت بيبي.

أغنية حروف الهجاء.

اغنية الارنب والثعلب.

غنوة سبعة أولاد.

صار عندك بيبي.

أسرتنا.

أغنية ألوان ألوان.

أغنية عاد رمضان.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن ضبط القناة وتثبيتها على جهاز الرسيفر من خلال مجموعة من الخطوات التي توفر المشاهدة الممتعة للأطفال، وذلك من خلال اتباع الآتي: