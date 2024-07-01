انتظرناها بفارغ الصبر! ها هي أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية – الوجبة السابعة 2024 – على منصة مظلتي!

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق مسؤوليتها كاملة من خلال توفير برنامج الرعاية الاجتماعية المتمثل في الوجبة السابعة التي تطرحها الوزارة، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج توفره الدولة بشكل مستمر لتقديم دعم مادي للمواطن الذي يتمتع بالأهلية تمكنه من حياة كريمة من خلال توفير احتياجاته الأساسية، وجدير بالذكر أن البحث زاد مؤخرًا عن أسماء المشمولين الذين تم قبول طلبهم للانضمام إلى البرنامج.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية الذي توفره وزارة الداخلية بالعراق واحدًا من أفضل برامج الدعم الذي يحصل من خلاله المواطن على منحة تساعده في تلبية احتياجاته الأساسية ومن ثم توفير حياة كريمة لهم، لذلك بإمكان جميع المتقدمين الاستعلام عن الاسماء التي تم قبولها في البرنامج وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم التوجه بشكل مباشر إلى منصة مظلتي الالكترونية على الانترنت التي يتم الولوج إليها من خلال موقع وزارة الداخلية.

الالكترونية على الانترنت التي يتم الولوج إليها من خلال موقع وزارة الداخلية. بعد ذلك يتم التحديد على الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

ثم يتوجه بعدها المستعلم بتحديد الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها وبعد ذلك يدون اسم المحافظة التابع لها.

أيضًا ينبغي اضافة جميع البيانات اللازمة لنجاح الاستعلام ثم بعد ذلك التوجه بالتحديد على زر الاستعلام.

الانتظار بضع لحظات حتى يتم عرض النتائج في كشوفات الاسماء المقبولة ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

توفر الرعاية الاجتماعية في دولة العراق مجموعة متنوعة من أشكال الدعم للأفراد من ذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات العراق: