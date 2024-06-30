أفضل هاتف تشتريه في 2024.. مواصفات Samsung galaxy a55 5g وأهم مميزاته والسعر

طرحت شركة سامسونج منذ فترة هاتف جديد في الفئة المتوسطة وهو هاتف samsung galaxy a55 5g من أهم هواتف الفئة المتوسطة؛ حيث يأتي بتصميم مميز من الزجاج المقاوم للماء مع معالج جديد من سامسونج وهو Exynos 1480 بالإضافة إلى شاشة سوبر أموليد 120Hz مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وبطارية ذات سعة 5000 ملي أمبير، تعرف في هذا المقال على أهم مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف samsung galaxy a55 5g

تم إطلاق هاتف samsung galaxy a55 5g الجديد بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل ما يلي:

التصميم والشاشة أبعاد الهاتف 161.1×77.4×8.2 ملم والوزن 213 جرام.

تصميم الهاتف من الزجاج مع إطار معدني من الالمونيوم.

الجهاز مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67.

نوع الشاشة Super AMOLED.

المساحة 6.6 إنش.

الجودة 1080×2340 بكسل.

معدل كثافة البكسلات 390 بكسل لكل إنش.

يحتوي الهاتف على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus. المعالج نوع المعالج Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو.

معالج الرسوميات من نوع Xclipse 530. الذاكرة والتخزين يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من حيث الذاكرة والتخزين وهم: الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت . يأتي الإصدار الثاني يأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . الإصدار الثالث يأتي بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

الكاميرا والتصوير كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية الرئيسية دقتها 50 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثالثة 5 ميجا بيكسل. البطارية والشحن سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

تدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 25 واط. نظام التشغيل والواجهة نظام التشغيل أندرويد 14.

واجهة المستخدم One UI 6.1. الألوان الكحلي.

الأزرق الثلجي.

الليموني.

البنفسجي الفاتح.

سعر هاتف samsung galaxy a55 5g