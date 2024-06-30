أبلــود تحديث واتساب الذهبي apk اخر اصدار (install gold).. ضد الحظر يمتلك مزاايا جبـــــارة

تحديث واتساب الذهبي أحد تحديثات تطبيق واتساب التي يمكن الاعتماد عليها بعد مواجهة الكثير من السلبيات التي وجدت في التحديث السابق من قبل، فقد تم تفادي كل هذه السلبيات وأصبح هذا التحديث ملئ بالمميزات التي جعلت منه تجربة فريدة من نوعها، الى أن اصبح من التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة التي لا يمكن الاستغناء عنه، وسنعرض لكم جميع المميزات الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة.

تحديث واتساب الذهبي

تجاوز تحديث واتساب الذهبي قيود الواتساب الرسمي، حيث يعد هذا التحديث من أفضل التطبيقات التي تم تحديثها مؤخرا، وذلك لإحتوائه على عدد من المميزات كالآتي:

هذا التحديث ضد الحظر: بحيث لا يستطيع أحد القيام بحظرك مثلما يحدث في واتساب الرسمي.

أرشفة الرسائل: حيث يمكنك اخفاء الرسائل الغير مرغوب فيها.

تعدد الحسابات: بحيث يمكنك استخدام أكثر من حساب في الوقت نفسه.

التغيير بين الثيمات: وذلك بفضل وجود مجموعة كبيرة من الثيمات داخل التحديث تستطيع الاختيار بينها وفقا لما تفضله.

التحكم في آخر ظهور: حيث بإمكانك أن تقوم باخفاء اخر ظهور عن جميع اصدقائك أو بعضهم من خلال اعدادات التطبيق.

جدولة الرسائل: ويتم ذلك عن طريق كتابة الرسائل واختيار الوقت الذي تريد ارسال الرسالة فيه وتقوم بتحديده، وسيتم ارسال الرسالة في هذا الوقت دون تدخل منك.

إخفاء علامتي صح الزرقاء: يمكنك أيضا اخفاء علامة صح الزرقاء التي تشير الى أنك قد قمت بفتح الرسالة وقراءتها.

عيوب واتساب الذهبي

على الرغم من المميزات العديدة التي يحملها تحديث واتساب الذهبي، الا أنه يمتلك أيضا بعض العيوب التي يتوجب علينا عرضها لكم، ومن أبرز هذه العيوب ما يلي: