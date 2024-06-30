يارب خير.. أسعار البنزين الاثنين 1 يوليو 2024 قرارات لجنة التسعير التلقائي

يستمر البحث والتساؤل من قبل الآلاف من المواطنين وقائدي السيارات حول أسعار البنزين الاثنين 1 يوليو 2024، شهدت أسعار البنزين استقرارًا مرتفعًا في جميع المحطات منذ آخر زيارة رسمية أعلنتها لجنة تسعير المواد البترولية في 22 مارس الماضي في هذا الاجتماع، قامت اللجنة برفع سعر البنزين في مصر بقيمة جنيه واحد لكل لتر، جاء ذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا برفع سعر البنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

أسعار البنزين الاثنين 1 يوليو 2024

يبحث العديد من مالكي السيارات والمواطنين عن أسعار البنزين اليوم في شهر مارس الماضي، أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة عن الاسعار الجديدة للبنزين بناءً على التغيرات العالمية والإقليمية والأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت في الفترة الأخيرة وجاءت أسعار البنزين الاثنين 1 يوليو 2024 كالتالي:

سعر بنزين 80 حوالي 11 جنيهًا للتر الواحد.

سعر بنزين 92 حوالي 12.5 جنيهًا للتر الواحد.

سعر بنزين 95 حوالي 13.5 جنيهًا للتر الواحد.

سعر غاز الكيروسين حوالي 10 جنيهات للتر الواحد.

سعر إسطوانة الغاز حوالي 100 جنيه للعبوة.

سعر لتر السولار حوالي 10 جنيهات.

إجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

تعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأوضاع السوقية العالمية لأسعار النفط وتحديد التأثيرات المحتملة على السوق المحلي، يتخذ أعضاء اللجنة قرارات بناءً على هذه المراجعات، حيث يمكن أن تشمل زيادات في أسعار البنزين والسولار إذا لزم الأمر ويحدد نطاق الزيادة عادة حوالي 10% من الأسعار الحالية.

يتضمن قرار الحكومة خيارات متعددة للتعامل مع تقلبات الأسعار، حيث يمكن تطبيق زيادات لا تتجاوز النسبة المحددة أو تخفيضات بنفس النسبة وتقديم الدعم للمواد البترولية، تم تعزيز الاحتياطيات المالية للعام المالي المقبل بزيادة ملحوظة، حيث تتوقع الحكومة أن يصل دعم المواد البترولية في عام 2025 إلى 154499 مليون جنيه، مقارنة بـ 119419 مليون جنيه في الميزانية الحالية.