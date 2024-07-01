خليك في البيت وفلوسك هتتحول في ثانية! “إنستاباي” هيوصلك فلوسك في أي مكان.. اعرف حدود السحب الجديدة!

أعلن البنك المركزي خلال الساعات القليلة الماضية تفعيل خاصية Share link والتي من خلالها يتم التحويل العاجل دون اضافة أي معلومات أو حسابات أو بيانات تخص حساب العميل الذي يقوم بتحويل اي مبلغ مالي على حسابه، لذلك أصبح ما يشغل جميع العملاء هو تطبيق انستا دي وكيفية استخدامه وما هي حدود السحب للمال بعد ذلك القرار، وجدير بالذكر أن البنك المركزي يوفر للعملاء بيئة آمنة من خلال هذه الخاصية وذلك للحفاظ على مال العميل دون إهداره.

كيفية التسجيل في تطبيق انستا باي

يهتم الكثير من المستخدمين وعملاء البنك المركزي بطريقة التسجيل في تطبيق انستا باي، وقد جاءت خطوات التسجيل وفقا للآتي:

يتم التوجه إلى متجر تطبيقات هاتفه ثم تحميل تطبيق انستا باي بسهولة.

بعد ذلك عليك اضافة رقم الهاتف ثم كتابة البيانات الشخصية.

أيضًا يتمكن العميل من تفعيل بصمة اليد أو الوجه من أجل فتح التطبيق ثم إضافة اسم البنك الذي يتعامل معه.

بعد ذلك يضيف العميل بيانات البطاقة البنكية التي يحملها وإضافة حسابه البنكي.

أخيرًا يكتب الرقم السري IPN PIN وذلك لضمان سرية المعلومات.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق انستا باي

تم تحديد بعض الخطوات التي يتمكن من خلالها عميل البنك المركزي من تحويل الأموال بسهولة من خلال انستا باي، والتي تتمثل في الآتي: