رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق ” نينوي والرصافة والنجف وذي قار ” بالاسم

تعد نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 أحد أكثر الأمور التي يتم البحث عنها الآن في دولة العراق، حيث أن طلاب الصف الثالث قد أنهوا امتحاناتهم منذ أيام عديدة، وقد استغرقت عملية تصحيح أوراق الامتحان وقت طويل، وبسبب تأخر ظهور النتائج قد قلق كافة طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن مواعيد ظهور النتائج لعام 2024 في محافظات العراق.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

يرغب كافة طلاب الصف الثالث وأولياء أمورهم في الإستعلام عن نتائج الصف الثالث في العراق لعام 2024، ولذلك يتساءلون عن موعد ظهور النتائج، ولكن لم تحدد وزارة التربية والتعليم العراقية أي موعد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج خلال هذه الأيام، حيث أم عملية التصحيح على وشك الإنتهاء حاليًا.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

إحدى طرق الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق إلكترونيًا، هي طريقة الإستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التربية والتعليم العراقية

قم بالضغط على زر الخدمات، وبعدها قم باختيار زر النتائج.

حدد المرحلة التعليمية الخاصة بك، وحدد المحافظة التي تسكن فيها.

أدخل اسمك ورقم جلوسك، ثم قم بالضغط على زر بحث.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق عبر نتائجنا

قد حرصت الوزارة على توفير موقع نتائجنا لتخفيف الضغط على موقع الوزارة أثناء ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، ويمكنك الإستعلام عن طريق: