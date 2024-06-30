قرارات رسمية.. موعد تطبيق الحظر على المولات والمحلات التجارية 2024 بالجدول كامل

موعد تطبيق الحظر على المولات والمحلات التجارية 2024، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن إعادة إغلاق المحلات التجارية كجزء من خطة وضعتها الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية وحل أزمة انقطاع الكهرباء، بدأ العديد من أصحاب المحلات التجارية في البحث عن الجدول الزمني الجديد لمواعيد غلق المحلات.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة وتحقيق استقرار في شبكة الكهرباء الوطنية، يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة للتعامل مع التحديات المستمرة التي تواجهها في إدارة الموارد الكهربائية، حيث تسعى إلى تقليل الضغط على الشبكة وتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى النشاطات الاقتصادية.

موعد تطبيق الحظر على المولات والمحلات التجارية 2024

وفقًا لما أعلنته الحكومة عن موعد تطبيق الحظر على المولات والمحلات التجارية 2024 في كافة أنحاء الجمهورية عند الساعة 10 مساءً اعتبارًا من بداية الشهر المقبل (شهر يوليو)، يشمل هذا القرار جميع المحلات التجارية سواء كانت منفردة على الطرق والشوارع أو داخل المولات.

يستثني قرار الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، حيث يسمح لهذه المنشآت بالاستمرار في العمل حتى الساعة 1 صباحًا هذا الاستثناء، يهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين الضرورية والخدمات الأساسية بعد ساعات العمل المعتادة.

سيقوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص المحال التجارية بإعلان الصيغة التنفيذية للقرار، تتضمن هذه الصيغة التفاصيل الخاصة بكيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أصحاب المحلات التجارية والجهات المعنية بتطبيق القرار.

جدول مواعيد غلق المحلات التجارية

تأتي هذه التغييرات في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة مستقرة لاستهلاك الطاقة، تم تحديد هذه الأوقات بعناية لتناسب احتياجات المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية والضرورية دون انقطاع، وفي الوقت نفسه تساهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء خلال فترات الذروة، بالنسبة للمولات التجارية تم الاعلان عن مواعيد الفتح والاغلاق والتي تتمثل في: