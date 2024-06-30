ماتش الأهلي وطلائع الجيش .. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 استقبلها وتابع المباراة في بيتك

بينما تستمر مباريات الجدول الدوري الممتاز، يبحث العديد من الأشخاص حول أنحاء العالم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لعام 2024، والتي تعد القناة الرسمية المخصصة من أجل نقل مباريات الجدول الدوري الممتاز للموسم الحالي، كما أنها تعد الراعي الرسمي والأول لكافة المباريات التي تقام على أراضي مصر، مثل مباريات منتخب مصر، ومباريات المنتخب الوطني على الأراضي المصرية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2026.

قناة أون تايم سبورت

تسعى قناة أون تايم سبورت إلى تحسين مستواها التنافسي بين القنوات الرياضية الأخرى الموجودة حاليًا، والتوسع في نشاطها، وتحسين جودة الصوت والصورة بها، كما أنها تساعد على تطوير الإعلام الرياضي المصري، وتقدم هذه القناة العديد من البرامج الرياضية التي تكون هي الراعي الرسمي والأول لها في الوطن العربي بأكمله، حيث أن هذه القناة تعرض محتواها على مدار الساعة طوال اليوم، من أشهر ما تعرضه القناة الآن مباريات الجدول الدوري الممتاز للموسم الحالي، والتي يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم حاليًا.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 نايل سات

من أجل متابعة مباريات الجدول الدوري الممتاز، والتي مباراته القادمة هي مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يبحث كافة الأشخاص عن تردد قناة أون تايم سبورت، وهو:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: ⅚.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 عرب سات

حتى تتمكن من مشاهدة البرامج الرياضية المختلفة، سيكون عليك معرفة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لعام 2024، والذي يكون كالتالي: