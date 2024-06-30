شحن شدات ببجي 2024 للاندرويد والايفون بخطوات سريعه وسهله

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة طريقة خطوات شحن شدات بيجي، حيث انها تعد من الامور الهامه بالنسبه للاعبين حتى يستطيع اللعب ان يفوز بسهولة ويمكن شحنها بأكثر من طريقة ولكن الطريقة الرسمية هي الموثوق بها لأنها لا تؤدي الى حظر الحساب، وتعد طريقة رسمية وتحصل من خلالها على شدات حقيقية تستطيع أن تستخدمها في اللعبة لتوفير عدد من الموارد و الاسلحة المختلفة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة شحن شدات ببجي بالخطوات التفصيليه خلال التالي.

خطوات شحن شدات ببجي

يمكن أن تحصل على شهادات ببجي من خلال الخطوات التالية

اضغط على تسجيل الدخول موقع ببجي الرسمي.

ثم ادخل البريد الالكتروني واكتب عنوان الاي دي.

اختر طريقة الدفع من البطاقات الائتمانية أو غيرها.

ثم حدد باقه الشدات التي ترغب في الحصول عليها او بعد تسجيل قيمة الرسوم.

ادخل كود البطاقة وسوف يتم نزول الشدات في حساب اللاعب مباشرة.

الحصول على اكواد ببجي مجاني

يتم توفير اكواد ببجي لجميع اللاعبين من خلالها يستطيع ان يحصل على مميزات كثيره ومن اهم هذه الاكواد ما يلي: