تم التبكير.. صرف معاشات شهر يوليو 2024 لجميع الفئات بالزيادة 15%

يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، حيث تعتبر هذه المسألة من أهم الأمور التي تشغلهم يتساءل الكثيرون عما إذا كانت معاشات شهر يوليو ستتضمن علاوة إضافية أم لا خلال العام الجاري 2024، يأتي هذا التساؤل بشكل خاص لأن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن وجود زيادات في المعاشات لهذا الشهر.
تظل مسألة توقيت صرف معاشات شهر يوليو 2024 وزيادتها قضية حيوية بالنسبة للعديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المبالغ لتلبية احتياجاتهم اليومية، إن معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في المعاشات، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تخطيطهم المالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
صرف معاشات شهر يوليو 2024
استجابة للبحث المتواصل من قبل العديد من مستفيدي المعاشات حول صرف معاشات شهر يوليو 2024، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية صرف المعاشات ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 1 يوليو 2024 وأوضحت الوزارة أن فترة الصرف ستستمر لمدة ستة أيام متتالية.
زيادة معاشات شهر يوليو 2024
تجدر الإشارة إلى أنه تم العمل على زيادة معاشات شهر يوليو 2024 كجزء من قرارات الحزمة الاجتماعية التي بدأت في شهر مارس الماضي، هذه الزيادة تبلغ حوالي 15%، وتم توزيعها على مختلف الفئات كالتالي:
- الفئة الأولى تحصل على معاش بقيمة 1495 جنيه.
- الفئة الثانية تحصل على معاش بقيمة 1725 جنيه.
- الفئة الثالثة تحصل على معاش بقيمة 1840 جنيه.
- الفئة الرابعة تحصل على معاش بقيمة 2300 جنيه.
- الفئة الخامسة تحصل على معاش بقيمة 2645 جنيه.
- الفئة السادسة تحصل على معاش بقيمة 2990 جنيه.
- الفئة السابعة تحصل على معاش بقيمة 3335 جنيه.
- الفئة الثامنة تحصل على معاش بقيمة 3680 جنيه.
- الفئة التاسعة تحصل على معاش بقيمة 4025 جنيه.
- الفئة العاشرة تحصل على معاش بقيمة 4370 جنيه.
- الفئة الحادية عشرة يحصل على معاش بقيمة 4715 جنيه.
- الفئة الثانية عشرة تحصل على معاش بقيمة 5060 جنيه.
- الفئة الثالثة عشرة تحصل على معاش بقيمة 5405 جنيه.
- الفئة الرابعة عشرة تحصل على معاش بقيمة 11592 جنيه.