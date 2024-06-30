الرابط الرسمي نتائجنا…تحميل كشوفات pdf رابط الثالث المتوسط الدور الاول المحافظات كلش من هنا 👇

رابط الثالث المتوسط الدور الاول لقد أصبحت عمليات البحث كثيرة ومستمرة عن رابط الدور الأول، لذلك فقد قررت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تقوم بتوفير أكثر من موقع الكتروني يتم الاعتماد عليه حتى يتم تخفيف الضغط على رابط الاستعلام الخاص بالوزارة، مما يعمل ذلك على تيسير الحصول على النتائج، ويكون لدى الطالب الحق في معرفة الدرجات الخاصة به حسب كل مادة.

رابط الثالث المتوسط الدور الاول

يستطيع كل طالب أن يقوم بالحصول على درجاته من خلال التوجه إلى رابط الثالث المتوسط الدور الاول، عن طريق الإطلاع على ما يلي من خطوات:

التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

بمجرد أن تقوم بفتح الرابط سوف تظهر امامك قائمة كبيرة بها مجموعة من الخيارات اختر الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة جميع البيانات في المكان المخصص.

سوف تاتي اليك رساله بها رمز التحقق، عليك بكتابة هذا الرمز في المكان المناسب.

انتقل إلى خيار نتائج الثالث المتوسط.

اكتب اسم المحافظة التابع لها.

انتظر حتى تظهر لك النتائج وتستطيع بعد ذلك ان تقوم بتحميلها بصيغة ال pdf.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا

لقد تحدثنا أن هناك عملية ضغط كبير نظرا للبحث المتكرر عن رابط الثالث المتوسط الدور، لذلك فقد وفرت الوزارة رابط الكتروني يمكن لجميع الطلاب الدخول من خلاله للتعرف على النتائج، حيث تاتي التفاصيل كالتالي: