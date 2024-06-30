خلال ساعات.. نتائج الثالث المتوسط 2024 محافظة الكرخ 3 وجميع المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا على موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق بجميع المحافظات بعد اقتراب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ثم اعتماد النتائج، ويترقب الطلاب موعد ظهور النتيجة لمعرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية وثمرة مجهودهم قبل الانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة، تعرف معنا في هذا المقال على موعد إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية في العراق.

أسباب تأخر ظهور نتائج الثالث متوسط

على الرغم من انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط من أداء الاختبارات في الدور الأول من هذا العام إلا أن النتائج لم تظهر حتى الوقت الحالي، ويعود ذلك إلى استغراق النتائج مدة عشرة أيام في العادة الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، ولكن قطعت إجازة عيد الأضحى عمليات التصحيح الأمر الذي أدى إلى تأخر موعد اعلان النتائج هذا العام، وسوف تكون متاحة قريبا على موقع ملازمنا وموقع وزارة التربية العراق.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الكرخ 3

بعد اعتماد النتيجة سوف تكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق ويمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية للاستعلام عن النتائج.

من الخدمات المتاحة اختر الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط.

حدد الدور الأول.

أدخل بيانات الطالب المراد الحصول على نتيجته.

اضغط على استعلام.

سوف تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

نتائج الثالث متوسط على موقع نتائجنا

كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني بالخطوات التالية: