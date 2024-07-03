اشتري الشعير دلوقتي|..سعر أردب الرز كام النهاردة؟+قايمة أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر أردب الرز كام يعتبر الارز بمثابة وجبة لنصف سكان العالم من جهه الاستخدام والاعتماد عليه، وذلك لأنه مصدر اساسي للطاقة، ولذلك فإن الكثير يتساءل عن سعر أردب الرز كام، فقد أصبح هذا السؤال يتكرر يوما بعد يوم نظرا للأهمية القصوى في الوجبات الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من المصريين، كما أن الأرز هو من الوجبات المعتمد عليها في الكثير من المحافظات كوجبة غذائية أساسية.

سعر أردب الرز كام

نظرا لارتفاع الأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم يتساءل الكثير عن سعر اردب الرز كام، وسوف نقوم بالاجابة على هذا السؤال من خلال السطور التالية:

سعر اردب الرز ذات الحبة العريضة 16300 جنيه.

سعر الرز الابيض حبه عريضه كسر 3% حوالي 25500 للطن الواحد.

بينما سعر الرز المصري حبه رفيعة كسر 3% يسجل حوالي 23500 جنيه للطن.

وبذلك فإن سعر كيلو الأرز حوالي 32 جنيها ويختلف من منطقة إلى أخرى.

قائمة بأسعار السلع الأساسية

نقوم بعرض قائمه كبيره باسعار السلع الأساسية وفقا لتاريخ اليوم على النحو التالي: