رابط مباشر.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة للعراقيين 2024 والشروط اللازمة

أصبح بإمكان جميع المواطنين في دولة العراق، حجز البطاقة الوطنية الموحدة لكافة الراغبين بالحصول على البطاقة، التي تعتبر من أبرز المستندات الهامة داخل الدولة، إضافة إلى أن حجز البطاقة يكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية بالعراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

كذلك يجب القيام بإختيار خدمة “البطاقة الوطنية الموحدة”.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

ليتم إرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق؟

أما عن الشروط التي تُطبق على كافة المتقدمين الراغبين بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-