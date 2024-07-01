“من كام”تنسيق التمريض العادى 2024 بعد الشهادة الاعدادية جميع المحافظات وشروط التقديم

كثرة عمليات البحث حول نتيجة تنسيق التمريض العادى 2024 من قبل بعض أولياء الأمور و طلاب الشهادة الإعدادية وذلك بعد انقضاء فترة الامتحانات وأعلن جميع النتائج بجميع الإدارات والمدارس، اليوم ننشر لكم التفاصيل كاملة عن درجات تنسيق التمريض العادى لعام 2024 بعدد من المحافظات مثل محافظة الشرقية وغيرها بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم و شروط القبول بهذه المدارس إليكم التفاصيل.
تنسيق التمريض العادى 2024
وجدير بالذكر أن تنسيق التمريض العادى 2024، بمحافظة الشرقية و باقي المحافظات قد جاء على النحو الآتي:
- محافظة الشرقية: تأخذ من 228 درجة
- محافظة كفر الشيخ: تأخذ من 222 درجة
- محافظة المنوفية: تأخذ من 225 درجة
- محافظة الفيوم: تأخذ من 219 درجة
- محافظة مرسى مطروح: تأخذ من 206 درجة
- محافظة جنوب سيناء: تأخذ من 225 درجة
- محافظة سوهاج: تأخذ من 223 درجة
- محافظة بني سويف: تأخذ من 216 درجة
- محافظة الوادي الجديد: تأخذ من 220 درجة
- محافظة الأقصر: تأخذ من 199 درجة
- محافظة أسوان: تأخذ من 208 درجة
- محافظة المنيا: تأخذ من 213 درجة
- محافظة قنا: تأخذ من 208 درجة
- محافظة أسيوط: تأخذ من 224 درجة
- محافظة القليوبية: تأخذ من 217 درجة
- محافظة السويس: تأخذ من 222 درجة
- محافظة القاهرة: تأخذ من 225 درجة
- محافظة الأسكندرية: تأخذ من 218 درجة
- محافظة دمياط: تأخذ من 205 درجة
الأوراق التي يحتاج إليها طلاب و طالبات الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التمريض العادى
أما عن الأوراق التي من الضروري أن يحملها طلاب و طالبات الصف الثالث الاعدادي عند التقديم بمدارس التمريض العادى، فهي تتمثل في الآتي:
- عدد (٨) صور شخصية بخلفية بيضاء للطالب أو الطالبة المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض
- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب
- عدد (٦) طوابع مهن طبية
- أصل الشهادة الإعدادية وتصوريها ٣ نسخ وإرفاقها مع الأصل
- عدد (١) حافظة بلاستيكية
- عدد (١) دمغة + ٢ طابع مهن طبية
- أصل شهادة الميلاد وتصوريها ٣ نسخ وإرفاقها مع الأصل