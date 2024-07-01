“من كام”تنسيق التمريض العادى 2024 بعد الشهادة الاعدادية جميع المحافظات وشروط التقديم

كثرة عمليات البحث حول نتيجة تنسيق التمريض العادى 2024 من قبل بعض أولياء الأمور و طلاب الشهادة الإعدادية وذلك بعد انقضاء فترة الامتحانات وأعلن جميع النتائج بجميع الإدارات والمدارس، اليوم ننشر لكم التفاصيل كاملة عن درجات تنسيق التمريض العادى لعام 2024 بعدد من المحافظات مثل محافظة الشرقية وغيرها بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم و شروط القبول بهذه المدارس إليكم التفاصيل.

تنسيق التمريض العادى 2024

وجدير بالذكر أن تنسيق التمريض العادى 2024، بمحافظة الشرقية و باقي المحافظات قد جاء على النحو الآتي:

محافظة الشرقية: تأخذ من 228 درجة

محافظة كفر الشيخ: تأخذ من 222 درجة

محافظة المنوفية: تأخذ من 225 درجة

محافظة الفيوم: تأخذ من 219 درجة

محافظة مرسى مطروح: تأخذ من 206 درجة

محافظة جنوب سيناء: تأخذ من 225 درجة

محافظة سوهاج: تأخذ من 223 درجة

محافظة بني سويف: تأخذ من 216 درجة

محافظة الوادي الجديد: تأخذ من 220 درجة

محافظة الأقصر: تأخذ من 199 درجة

محافظة أسوان: تأخذ من 208 درجة

محافظة المنيا: تأخذ من 213 درجة

محافظة قنا: تأخذ من 208 درجة

محافظة أسيوط: تأخذ من 224 درجة

محافظة القليوبية: تأخذ من 217 درجة

محافظة السويس: تأخذ من 222 درجة

محافظة القاهرة: تأخذ من 225 درجة

محافظة الأسكندرية: تأخذ من 218 درجة

محافظة دمياط: تأخذ من 205 درجة

الأوراق التي يحتاج إليها طلاب و طالبات الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التمريض العادى

أما عن الأوراق التي من الضروري أن يحملها طلاب و طالبات الصف الثالث الاعدادي عند التقديم بمدارس التمريض العادى، فهي تتمثل في الآتي: