البديل الأمثل للثانوية العامة.. كيفية التقديم في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية 2025 بعد الشهادة الاعدادية الشروط والتخصصات

يبحث العديد من الطلاب الذين يريدون الالتحاق ب مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية عن معرفة شروط التقديم، فهي تكون بديل الثانوية العامة من بعد الحصول على شهادة الإعدادية وتكون لمدة 3 سنين وبعد التخرج من مدرسة we يحصل الطالب على شهادة أكاديمية تكون متوافقة مع المعايير الدولية ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم شروط القبول في مدرسة we بالإضافة إلى أهم مميزاتها.

شروط القبول في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب الذين يرغبون في التقديم في مدرسة we ومن أبرزها مايلي:

أن لا يكون مجموع الطالب أقل من 225 درجة.

يتحمل الطالب جزء من قيمة التكاليف الإجمالية يتم سدادها على دفعات.

يشترط أن يتم التقديم للالتحاق بالمدرسة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

أن يحصل الطالب على شهادة الإعدادية لعام 2023-2024.

أن يجتاز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول وكذلك المقابلة الشخصية.

عمر المتقدم لا يكون أكثر من 18 سنة في أول شهر أكتوبر 2024.

كذلك يشترط أن يكون الطالب يجيد اللغة الإنجليزية.

مميزات مدارس WE

تميزت مدارس WE بالعديد من المميزات التي جعلتها مقصد الطلاب ومن أبرزها مايلي:

يحصل الطلاب على شهادة مصرية تكون مطابقة للمعايير العالمية.

تتيح المدرسة للطلاب كافة المستلزمات المدرسية.

تمنح الخريجين شهادة مهنية متخصصة و شهادة أكاديمية دولية.

تقدم للطلاب الزي المدرسي.

توفر المدرسة للطلاب وسائل مواصلات من أجل نقل الطلاب إلى أماكن التدريب الميداني.

يتم تدريب الطلاب عملي خلال فترة الدراسة في المواقع الفنية الخاصة بالشركة والسنترات.

تخصصات مدارس WE

التخصصات في مدارس وي للتكنولوجيا متعددة، جاءت تخصصات مدارس WE على النحو التالي: