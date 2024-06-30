” مع بن 10 وسوبرمان وباتمان وجامبول” وغيرهم الكثير حين تقوم بتنزيل تردد قناة كارتون نتورك للأطفال 2024

تعد قناة كارتون نتورك هي قناة تلفزيونية تختص بعرض الكارتون والرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية للأطفال، تعتبر قناة كارتون نتورك جزءًا من شبكة قنوات كارتون نتورك، كما يعشق ملايين الأطفال القناة لبرامجها ومسلسلاتها وأفلامها الشيقة التي تعرضها بصفة مستمرة.

الأن تعرف على تردد قناة كارتون نتورك

ها هو تردد قناة كارتون نتورك على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

أهم البرامح المقدمة على قناة كارتون نتورك

قناة كارتون نتورك تعرض بصفة مستمرة ودورية مجموعة كبيرة ومتنوعة من العديد من مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة وأيضا البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال، يتم بث برامج ومسلسلات مثل “بن 10″، “المغامرات المدهشة لجامبول”، “توم وجيري”، “سوبرمان”، “باتمان” وغيرها الكثير.

نزل تردد قناة كارتون نتورك وتابع الكارتون الأشهر “بن 10″

هذا ويعد كارتون “بن 10” هو بالفعل واحد من أهم الكارتون والبرامج الشهيرة التي تُعرض على قناة كارتون نتورك، تم إنتاج البرنامج من قبل شركة “مان أوف أكشن” (Man of Action) وتم عرضه لأول مرة في عام 2005، كما يعد “بن 10” من الفقرات المحبوبة لدى جميع الأطفال حول العالم، كما حقق نجاحًا كبيرًا وتم إنتاج عدة مواسم وأفلام مشتقة منه، تتضمن المواسم اللاحقة للبرنامج تطورات في شخصيات الأبطال الخارقين ومغامراتهم.

إلكل عشاق ومحبي الرسوم المتحركة والأبطال الخارقين، ستجد أن كارتون “بن 10” برنامجًا مثيرًا للاهتمام، يمكنك مشاهدة حلقاته على قناة كارتون نتورك أو العثور عليها في الإصدارات المتاحة على الإنترنت.

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