هتنزل 15%؟! زيادة المعاشات كام الشهر ده؟+هو فيه زيادة ولا دي إشاعات

زيادة المعاشات كام الشهر ده تستعد وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2024، وعلى ذلك يتم التساؤل حول معرفة زيادة المعاشات بكام الشهر ده، ومن الواضح أن المعاشات قد سبق أن شهدت زيادة لفئات كثيرة ممن يستحقون المعاش، ومن المفترض أن لا يتوقع زيادة في المعاشات هذا الشهر.

زيادة المعاشات كام الشهر ده

بخصوص السؤال زيادة المعاشات بكام الشهر ده توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وقد اوضحت الوزارة ان الزيادة كانت خلال شهر مارس الماضي من عام 2024، أي أن المعاشات تشهد زيادة واحدة في العام، وعن الأخبار المتداولة بزيادة المعاشات لشهر يوليو هي مجرد شائعات لم يتم ترويجها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فقط كانت الزيادة في شهر مارس حوالي 15% وقد قامت وزارة التضامن بالإفصاح عن الزيادة من خلال إعلان رسمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اماكن صرف معاشات شهر يوليو

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير أماكن لصرف رواتب شهر يوليو الخاص بالمعاشات، لتكون من خلال الأماكن التالية:

البنوك التجارية وفروعها.

عبر منافذ البريد.

عن طريق المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف.

أو من خلال ماكينات الصراف الآلي

كافة منافذ شركة فوري.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

يحق للمستفيد بالمعاش أن يقوم بالاستعلام عنه من خلال التوجه إلى الرابط الالكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ثم استكمال الخطوات من خلال التعليمات التي تظهر أمامك بمجرد الدخول إلى الرابط.