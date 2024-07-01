مميزات حصرية في اخر اصدارات واتساب جولد حمله الآن

تحديث واتساب الذهبي يحتاج الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كيفية تنزيل أحدث إصدار من واتساب الذهبي هذا التطبيق يعد واحدًا من أشهر التطبيقات التي تقدم تجربة تواصل فريدة لا تتوفر في تطبيق واتساب التقليدي حيث يتميز بمميزات رائعة ويمكن من خلاله اخفاء الظهور والكتابة والعديد من المميزات الأخرى نتعرف عليها فيما يلي.

تنزيل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold

بالرغم من الشهرة التي يحظى بها تطبيق واتساب الذهبي، إلا أنه لا يمكن تنزيله عبر متجر جوجل بلاي أو أي من متاجر التطبيقات الأخرى لذلك يجب على المستخدمين تحميله من مواقع الإنترنت العادية من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم عمل النسخ الاحتياطي للمحادثات على تطبيق واتساب الأصلي واحفظها في مكان آمن

بمجرد الانتهاء من عملية النسخ الاحتياطي لدردشاتك على Google Drive، قم بإزالة تطبيق واتساب الأصلي.

يجب البحث عن تطبيق واتساب الذهبي بكتابة “WhatsApp Gold Apk v25.00” في محرك البحث جوجل، ثم اضغط على ملف APK لتنزيله وقم بالسماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بمجرد تحميل ملف APK، ابحث عنه في مجلد التنزيل على هاتفك، ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك وامنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك، وانتظر وصول رمز التحقق بعد تلقيه، قم بإدخاله في حسابك. بعد ذلك، أضف اسمك وصورتك وابدأ في الدردشة مع الآخرين.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

بعد معرفة كيفية تحميل النسخة الأحدث من تطبيق واتساب الذهبي، نجد أن التطبيق يتميز بعدد من الخصائص وهي كالتالي: