“المَوسم الجديد” مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٦٥ الموسم السادس حصرياً… مشاهد جديدة لم تذاع من قبل

مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٦٥ الموسم السادس، من أكثر المسلسلات التركية الناجحة والتي لاقت نجاحاً منقطع النظير بين عشاق الدراما التاريخية، وهي امتداد لأسطورة الدراما التركية (قيامة أرطغرل)، وفي هذه الفترة يترقب الملايين من مشاهدي العمل سواء بالتركية أو المترجم للعربية، وفيما يلي نتعرف على موعد العرض الجديد للمسلسل، والقنوات الناقلة له وتردداتها، مع بعض المقتطفات من أحداث الموسم الجديد، فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٦٥ الموسم السادس

يترقب الملايين من متابعي مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٦٥ الموسم السادس، راغبين في معرفة موعد عرضها في مختلف القنوات حيث من المتوقع أن تكن أكثر تشويقاً وأحداثها أكثر إثارة، ومن المؤكد أنه سيتم عرضها على قناة ATV التركية للعرض الأول وكذلك عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية مترجمة، ومن المتوقع أن يكون ذلك في شهر سبتمبر القادم، وسوف تكون هذه الحلقة هي بداية الموسم 6 للمسلسل، وسيتم عرض حلقة أسبوعيا في يوم الأربعاء وفي تمام الثامنة مساءً.

تعرض الحلقات القادمة من مسلسل قيامة عثمان للموسم السادس أحداثا مشوقة يغلب عليها طابع الشجن والحزن، حيث تم تداول بعض المقاطع المقتبسة من الأحداث الجديدة تبين بعض المعلومات، مثل (موت بالا وانهيار عثمان، والاعتداء على أورهان وقتله على أيدي الكفار، وهذه الصدمات ستدفع عثمان للانتقام والسيطرة على (بورصة) وأحداث كثيرة ممتعة كعادة باقي حلقات المسلسل وأكثر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٦٥ الموسم السادس عبر شاشة قناة atv التركية، وكذلك قناة الفجر الجزائرية، وفيما يلي نتعرف على ترددات هذه القنوات:-

تردد قناة atv التركية على القمر الصناعي تركسات

تردد القناة: 11628.

الجودة: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

منذ الانتهاء من مشاهدة 164 حلقة ممتعة من مسلسل قيامة عثمان، هي حلقات الموسم الخامس، والجميع يترقب الجزء السادس بدايةً بالحلقة ال165، وها نحن نبشركم بموعدها والقنوات الناقلة لها مع أمنياتنا بمشاهدة جيدة.