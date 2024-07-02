تفاصيل نشرة اكتتاب شركة الأشغال الميسرة التجارية 2024

أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية موافقتها على طلب شركة الأشغال الميسرة للأعمال التجارية، وذلك بشأن طرحها 480 ألف سهمًا من أسهمها للاكتتاب في السوق الحرة، كما عرضت الشركة نشرة الإصدار الخاصة بها، والتي سيتعرف المستثمرين من خلالها على كافة التفاصيل المهمة حول الخطة الزمنية والبنوك المستلمة والاكتتاب في أسهم الشركة وغيرهم، تابعو معنا مقالتنا للتعرف على موعد الاكتتاب وتفاصيل نشره.

تفاصيل نشرة اكتتاب شركة الأشغال الميسرة التجارية

عرضت شركة الأشغال الميسرة التجارية نشرة الإصدار الخاصة بها قبل بدايتها لعرض أسهمها في السوق الموازية بفترة كافية، وفيما يلي أبرز المعلومات التي يتوجب عليك معرفتها:

يبلغ عدد الأسهم المطروحة 480 ألف سهم.

نسبة طرح الأسهم 20%.

يبلغ أقصى حد لعدد أسهم الاكتتاب 119.99 ألف سهم.

الحد الأدنى لعدد الأسهم المكتتب فيها 10 أسهم.

المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب يقين كابيتال.

الجهات المستلمة: الاستثمار كابيتال البلاد المالية. السعودي الفرنسي كابيتال. الراجحي المالية. العربي المالية. الإنماء للاستثمار. الجزيرة كابيتال. الأول للاستثمار. الأهلي المالية. الرياض المالية. دراية المالية.

الاكتتاب في أسهم شركة الأعمال الميسرة التجارية يقتصر على المؤهلين من فئات المستثمرين فقط.

موعد اكتتاب شركة الأشغال الميسرة التجارية

وضحت شركة الأشغال الميسرة التجارية عن خطتها الزمنية المحددة للاكتتاب في أسهمها في السوق الموازية، ويبدأ الاكتتاب في يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو لعام 2024م، ويستمر الاكتتاب لمدة 7 أيام، وينتهي في يوم الأثنين الموافق 25 يوليو، كما تم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في يوم 21 من شهر يوليو، بالإضافة إلى رد مبالغ الاكتتاب المتبقية إذا وجدت، وذلك في يوم 23 يوليو.

ويتمثل نشاط شركة الأشغال الميسرة التجارية في تقديمها لثلاث خدمات رئيسية، وهي تشمل: القيـام ببعـض أعمـال المقـاولات التي المتمثلة في إنشاء وترميـم المبانـي، تنظيف وصيانـة وتشـغيل وإدارة المرافـق، تقديم خدمـات النقـل داخـل المملكة العربية السعودية، وتقديم الخدمات اللوجستيـة.