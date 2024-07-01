من هنا تقديم اعتراضات نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول

ظهرت نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط عموم المحافظات حيث انتهى التصحيح في الأسبوع الماضي وشهدت علامات الطلاب فرحة عارمة، والآن يمكنك استخراج نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما يمكن للطلاب الراغبين في عمل تظلم اتباع الخطوات التي سنذكرها من خلال مقالنا هذا.
الاعتراض على نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق 2024
يمكن تقديم اعتراض نتائج الطلاب بكل سهولة من خلال اتباع الآتي
- في البداية نقوم بزيارة موقع وزارة التربية العراق.
- من ثم نقوم باختيار نتائج الطلبة.
- بعد ذلك نقوم بادخال البيانات المطلوب الاستعلام عنها.
- من ثم نقوم بتحديد المحافظة والمدرسة
- بعد ذلك نقوم بتحديد المادة المراد الاعتراض عليها.
- من ثم نقوم بسداد الرسوم.
- مقوم بإدخال الرقم الامتحاني.
- ثم الضغط تأكيد.
استخراج من نتائج الثالث متوسط 2024
يمكن استخراج نتائج الطلاب عبر اتباع الاتي
- في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية.
- ثم اضغط على أي رابط من الروابط الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- أدخل رمز التحقق حيث سيظهر رمز مكون من 5 أرقام على الشاشة. يرجى إدخال هذا الرمز بدقة والتأكد من صحة الإدخال.
- الصحيح الظاهر على الشاشة.
- اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول.
- أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
- يرجى كتابة الاسم الكامل للطالب تماماً كما هو مسجل في وثائقه الرسمية.
- تأكد من صحة الاسم ورقم المقعد قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
- اضغط على زر “استعلام”.
- ستُعرض نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية على الفور.