من هنا تقديم اعتراضات نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول

ظهرت نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط عموم المحافظات حيث انتهى التصحيح في الأسبوع الماضي وشهدت علامات الطلاب فرحة عارمة، والآن يمكنك استخراج نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما يمكن للطلاب الراغبين في عمل تظلم اتباع الخطوات التي سنذكرها من خلال مقالنا هذا.

الاعتراض على نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق 2024

يمكن تقديم اعتراض نتائج الطلاب بكل سهولة من خلال اتباع الآتي

في البداية نقوم بزيارة موقع وزارة التربية العراق.

من ثم نقوم باختيار نتائج الطلبة.

بعد ذلك نقوم بادخال البيانات المطلوب الاستعلام عنها.

من ثم نقوم بتحديد المحافظة والمدرسة

بعد ذلك نقوم بتحديد المادة المراد الاعتراض عليها.

من ثم نقوم بسداد الرسوم.

مقوم بإدخال الرقم الامتحاني.

ثم الضغط تأكيد.

استخراج من نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن استخراج نتائج الطلاب عبر اتباع الاتي