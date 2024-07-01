فرص ذهبية في قطر! رواتب خيالية بانتظار أصحاب هذه المهن!

إن شركة سي وركس قطر قد ذكرت أنها بحاجة لمجموعة من الوظائف المطلوبة لشركة قطرية عالمية، حيث أن الشركة أوضحت أنها بحاجة ماسة لمجموعة من الموظفين من مختلف الجنسيات ومن كافة المؤهلات الدراسية، وذلك حتى توفر لهم مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكنهم العمل بها، والجدير بالذكر أنها قامت بوضع مجموعة من الشروط وأيضًا حددت مستوى الراتب للأشخاص المتقدمين، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع بشكل مفصل خلال مقالنا.

الوظائف المطلوبة لشركة قطرية عالمية

قامت شركة سي وركس قطر بالإعلان عن مجموعة من الوظائف المتاحة داخل هذه الشركة، وتتمثل تلك الوظائف فيما يلي:

أولًا الشركة بحاجة إلى عامل فني دهان.

بالإضافة أيضًا إلى احتياجها إلى نجار أثاث.

كذلك فإنها تحتاج إلى كهربائي خاص بالمعدات الثقيلة، التي من أمثلتها السيارات.

وأيضًا تحتاج الشركة إلى مشرف غواص.

كما أوضحت أنها بحاجة إلى غواص جوي.

بالإضافة إلى احتياجها إلى مشرف تكوين.

بينما تحتاج أيضا إلى ميكانيكي يمتلك خبرة في التصنيع البحري.

علاوة على احتياجها مدير ضمان الجودة.

كذلك فإنها تحتاج إلى مندوب مبيعات.

وأيضًا تحتاج إلى أمين مخازن.

بالإضافة إلى احتياجها مسئول السلامة والصحة.

كما تحتاج إلى محلل.

وأخيرًا تحتاج إلى مشرف ورشة.

طريقة التقديم للوظيفة وأيضًا الشروط

قامت الشركة بتوضيح أن كل الأشخاص الذين يمتلكون خبرة في الوظائف التي تم الإعلان عنها بإمكانهم القيام بالتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، كذلك فإنه يمكنهم التقدم أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، كذلك قد وضحت أنه من الضروري جدًا إرسال السيرة الذاتية المتعلقة بالشخص المتقدم على الوظيفة، بالاضافة أيضًا إلى إرفاق رخصة القيادة التي تم اعتمادها من الجهات المختصة، مع وجوب أن تكون تلك الرخصة سارية، وأيضًا يجب إرفاق شهادة ممانعة ومن ثم ينبغي عليك انتظار الرد الخاص بالشركة بعد القيام بالتقديم على الوظيفة.

وبذلك نكون قد تمكنا من توضيح جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل شركة سي وركس قطر التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات الرائدة داخل دولة قطر، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في جميع حياتكم.