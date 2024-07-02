تحميل كشوفات pdf .. اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة حيث تهدف هذه المنحة إلى دعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، كما تساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسماء المستفيدين من هذه الرعاية بالعراق وعن كيفية التسجيل في هذا البرنامج لمعرفة ويمكن التعرف على كافة التفاصيل من خلال مقالنا هذا.

أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن التعرف على أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة من خلال اتباع الآتي

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية مظلتي عبر الضغط.

من ثم يتم أدخال الرقم المرئي.

بعد ذلك انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، واختر خيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية منها.

اختر الدفعة التي تريد الاستفسار عنها، وهي الدفعة الأحدث.

أدخل البيانات المطلوبة منك على الموقع.

يرجى الانتظار قليلاً حتى تظهر جميع القوائم التي تحتوي على أسماء الأشخاص المقبولين للاستفادة من الخدمة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من المعايير والشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي تشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض.

يجب كذلك يكون المتقدم لديه ظروف سكنية صعبة.

كما يجب ألا ينبغي أن يكون لدى المتقدم عقارات فاخرة أو سيارات أو أصول مالية كبيرة.

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين العراقيين.

يجب أن يكون عمر المتقدمة ما بين 15 و55 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم من المقيمين الدائمين في العراق.

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول دعم الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض المستندات التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي