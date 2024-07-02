تحميل لعبة لودو “Ludo King” الآن للأندرويد والآيفون 2024

انتشرت لعبة لودو كينج بشكل واسع في كل بلدان العالم، وتتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وأصبحت محل إدمان للكثيرين، وذلك بسبب أجواء المنافسة الحماسية التي توفرها، كما أنها تنمي مهارة التفكير، حيث يفكر كل لاعب في الفوز على منافسيه، وهي تلعب من خلال رمي النرد “الزهرة”، وتتألف من 4 لاعبين كحد أقصى، ولكن يمكن لعبها بعدد ثلاثة لاعبين أو اثنان كحد أدنى، ومن خلال مقالتنا سنشرح لكم طريقة تحميلها على الآيفون والأندرويد.

تحميل لعبة لودو كينج 2024

تعمل شركة Gamation على تطوير لعبة Ludo King بشكل مستمر، ونالت اللعبة على إعجاب العديد من الأشخاص حول أنحاء العالم، وانتشرت بشكل سريع، وتخطى عدد مرات تنزيلها أكثر من 500 مليون عملية تنزيل على متاجر الألعاب الإلكترونية App Store، و Google Play، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة تحمليها على أجهزة أندرويد وآيفون:

لودو كينج للاندرويد

في الخطوة الأولى يجب عليك الدخول إلى متجر جوجل بلاي من هاتفك الذي يعمل بنظام Android، ثم ابحث عن لعبة لودو كينج، وستجدها متوفرة بإصدارات كثيرة، اختر واحدة منها وقم بالضغط على زر تنزيل.

بعد تحميل اللعبة، سيظهر لك زرين، الزر الأول لإلغاء تثبيت اللعبة، والثاني لتشغيل اللعبة، انقر عليه لفتح اللعبة، وابدأ في خوض التحديات مع الأصدقاء، أو الأشخاص الآخرين.

لودو كينج للايفون