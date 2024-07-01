هام: فتح أبواب الكويت للاستقبال! فتح سمات دخول الكويت عبر منصة (متى)

إن طلب فتح سمات دخول الكويت يعتبر واحدًا من أهم الأمور التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في السفر لدولة الكويت، سواء كان ذلك بغرض الحصول على تأشيرة عمل أو بغرض زيارة الدولة، أو حتى بغرض العبور عن طريقها، وقد قامت وزارة الداخلية بتحديد موعد فتح السمات الدخول للدولة من خلال منصة متى، وقامت أيضًا بتوضيح الشروط التي من خلالها يمكن لجميع الأشخاص الحصول على التأشيرة، وسوف نوضح لكم أبرز ما ورد في هذا الموضوع خلال مقالنا.

فتح سمات دخول الكويت

قامت وزارة الداخلية الكويتية بإصدار قرار فتح سمات دخول الكويت، وذلك بداية من يوم الأربعاء الذي يوافق اليوم الـ 7 من شهر فبراير لعام 2024، على أن يتم الحجز قبلها من خلال موعد مسبق عن طريق منصة متى، مع العلم أنه يتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المحددة.

شروط سمات الدخول الى دولة الكويت

وضعت وزارة الداخلية الكويتية مجموعة من الشروط الهامة، التي يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الدخول إلى الكويت استيفائها، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا في حالة سمات الدخول للزيارة العائلية يتم منحها للأم والأب والزوجة ايضا الأبناء، كما يشترط أن لا يقل راتب الشخص العائل عن 400 دينار كويتي، كذلك بالنسبة لباقي أقارب العائل فيجب ألا يقل راتب الشخص العائل عن 800 دينار.

كما ينبغي توفير تذاكر ذهاب وإياب من الخطوط الجوية الخاصة بدولة الكويت.

وأيضًا يجب تقديم تعهد يوضح عدم مطالبة الشخص بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة في الدولة.

كذلك يجب تقديم تعاقد يوضح مدة الزيارة.

بالاضافة أيضًا إلى تقديم علاج الزائر في المستشفيات الخاصة فقط، وعدم علاجه داخل المستشفيات الحكومية.

في حالة حدوث مخالفة في مدة الإقامة يتم متابعة الشخص المخالف من خلال الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وذلك سواء كان زائر أو كفيل، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

رسوم الالتحاق بعائل داخل الكويت

يجب العلم أن رسوم الالتحاق بعائل فى الكويت للأطفال تبلغ نحو 3.00 دينار كويتي، وأيضًا 10.00 دينار للأشخاص العاملين داخل القطاعات الحكومية، بينما يتم دفع 100.000 دينار للأشخاص العاملين داخل القطاعات الأهلية.