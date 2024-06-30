الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 ” وزارة المالية الجزائرية ” www.mf.gov.dz 

بسبب غلاء أسعار المعيشة في كافة أنحاء العالم في الوقت الحالي، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم الآن من حروب بين الدول وأزمات اقتصادية، قد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن وجود زيادة على رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، حتى يتمكن كافة المواطنين من عيش حياة مريحة، يتمكنوا فيها من شراء كافة مستلزماتهم اليومية، حيث تحرص الحكومة الجزائرية على توفير كافة وسائل الرعاية من أجل مواطنيها الأعزاء في ظل هذه الظروف.

رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة

وبعد الإعلان عن وجود زيادة على رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، قد أعلنت وزارة المالية الجزائرية نسبة الزيادة على الرواتب وهي:

بالنسبة لمن كان يحصل على أقل من 20 ألف دينار سوف يحصل على ألف دينار زيادة.

أما من كان يحصل على أكثر من 20 ألف دينار سوف يحصل على 800 دينار زيادة.

أما من كان يحصل على راتب بين 50 و80 ألف دينار سوف يحصل على زيادة بنسبة 3%.

من كان يحصل على أكثر من 80 ألف دينار سوف يحصل على زيادة بنسبة 2%.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

من أجل أن تسهل الحكومة الجزائرية طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، قد قامت بتوفيرها بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة المالية الجزائرية

قم بالضغط على أيقونة رواتب المتقاعدين.

ثم قم باختيار أيقونة الإستعلام عن الرواتب.

أدخل كافة البيانات المطلوبة أمامك الخاصة بالمتقاعد.

قم بالضغط على أيقونة الإستعلام.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

حين ترغب في الحصول على الرواتب المخصصة للمتقاعدين، يجب أن تتوفر لديك بعض الشروط البسيطة، والتي قد تم وضعها حتى يحصل الشخص المحتاج فقط، وهي: