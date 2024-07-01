سواقة سهلة في الكويت: وداعاً لشروط رخصة القيادة المعقدة لهذه المهن!

يتساءل عدد كبير جدًا من الأشخاص عن المهن المستثناة لاستخراج رخصة قيادة في الكويت، حيث أنه وفقًا لما تم ذكره في القانون الخاص بالتنظيم المروري الذي يتم اعتمادة داخل دولة الكويت يتم استثناء مجموعة من المهن المختلفة التي سوف نعمل على توضيحها خلال مقالنا، بالإضافة إلى ذلك فإننا سوف نسلط الضوء أيضًا على مجموعة من الشروط الهامة التي التي يجب استيفائها حتى تتمكن من استخراج رخصة القيادة داخل دولة الكويت، لذا تابعوا معنا السطور القادمة.

المهن المستثناة لاستخراج رخصة قيادة في الكويت

في هذه الفقرة سوف نقوم بتسليط الضوء على المهن المستثناة لاستخراج رخصة قيادة في الكويت بشكل مفصل خلال النقاط القادمة:

أولًا يتم استثناء أعضاء هيئة النيابة العامة، وأيضًا القضاة من استخراج رخص القيادة.

كذلك يتم استثناء الخبراء والمستشارون أيضًا.

بالإضافة إلى استثناء أعضاء الهيئة التدريسية داخل كافة المعاهد والجامعات.

كما يشمل الاستثناء الأطباء والصيادلة أيضًا.

علاوة على أنه يتم استثناء المهندسون في مختلف التخصصات.

وأيضًا يتم استثناء الإعلاميين والصحفيين جميعهم.

كذلك يتم استثناء الأطباء البيطريين.

مع العلم أنه يتم استثناء الباحثون بكافة مسمياتهم، وأيضًا المترجمون والقانونيين.

كما يتم استثناء أمناء المكتبات والمدرسون.

ويجب العلم أنه يتم استثناء أئمة المساجد والاخصائيون الاجتماعيون والمؤذنين، وذلك بشرط العمل داخل الجهات الحكومية.

بالإضافة أيضًا إلى استثناء المدربون الرياضيون، بشرط العمل داخل الجهات الحكومية.

المهن المستثناة من شرط مدة الاقامة

كذلك فإن هناك بعض المهن التي يتم استثنائها من شرط مدة الاقامة، وذلك في الحصول على الرخصة الخاصة بقيادة السيارة داخل الكويت وتتمثل تلك المهن فيما يلي:

أولًا مهنة المدراء التنفيذيين جميعهم، بالاضافة إلى المدراء العامين ومساعديهم.

كذلك مهنة المدراء بكافة مسمياتهم على اختلافها.

كما يتم استثناء المحاسبون أيضًا بجميع مسمياتهم.

كذلك فإن الكيميائيين والفيزيائيين وكذلك جيولوجيين، يتم استثنائهم من استخراج رخصة القيادة.

وأخيرًا فإنه يتم استثناء المندوبون بمختلف مسمياتهم المتعددة.

سعر رخصة القيادة في الكويت

من أهم الأمور التي يجب عليك معرفتها عن رخصة القياده هي الإلمام بسعر الرخصة وأيضًا مدة استخراجها، حيث أنه يتم إستخراج رخصة القيادة داخل دولة الكويت برسوم تبلغ 20 دينار كويتي وذلك عن كل عام، بينما يمكن للأشخاص الذين يجيدون القيادة أن يحصلوا على الرخصة و يستخرجوها خلال مدة تبلغ 10 أيام فقط.