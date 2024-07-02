تقديم متاح الآن .. منحة الامارات الذهبية 2024 اغتنم الفرصة

أعلنت الحكومة الإماراتية عن تقديم منحة ذهبية للطلاب في مرحلة الدكتوراه في جامعة العين بالإمارات، وأوضحت أن المنحة متاحة لجميع الجنسيات وتهدف المنحة إلى تقديم مزايا متعددة تشمل تأشيرة مجانية وراتب شهري ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قدمت معايير وشروط للتقديم لهذه المنحة في إطار جهود التنظيم، تم تسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة لتوفير الوقت والجهد على المتقدمين لمزيد من التفاصيل، تابعوا موقعنا “البديل”.

التقديم للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لعام 2024

كيفية التقدم للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لعام 2024:

في البداية يتم زيارة خدمة تقديم طلبات الإقامة الذهبية.

من ثم يتم تسجيل طلبك للحصول على الإقامة الذهبية.

بعد ذلك قم بتقديم طلبك للحصول على الفيزا الذهبية.

سيتم فحص الطلب بواسطة النظام خلال 30 يوم عمل.

سوف تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن توجيهات حول وضع الطلب، سواء تمت الموافقة عليه أو تم رفضه.

بعد الموافقة على طلبك للترشيح، ستتلقى رابطًا عبر البريد الإلكتروني لتحميل المستندات اللازمة للحصول على التأشيرة.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

في النهاية ستحصل على التأشيرة الذهبية.

شروط الإقامة الذهبية في الإمارات 2023

سنستعرض في الفقرات التالية تفاصيل الشروط اللازمة للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لعام 2023