10000 كوينز  احصل عليهم.. طريقة شحن كوينزات بيس موبايل بطريقة امنه بدون حظر

لعبه اي فوتبول بيس من الألعاب الإلكترونية الشهيرة التي تقدم العاب كرة القدم الالكترونية نزلت في الشهر رياضة كرة القدم يقبلون على لعب هذه اللعبة التي لها شعبية كبيرة من مختلف الدول والمختلف الاجيال الى الاستمتاع بمغامرات رائعة في اللعبة ولكن يحتاجون إلى شحن كوينزات بيس بشكل مستمر حتى يستطيع الفوز والاستمتاع بهذه اللعبة وتوجد اكثر من طريقه لشحن الكوينزات، وسوف تكون لاعب مميز من خلالها وتستطيع ان تتحكم في حسابك بشكل رائع وسوف نعرض لك طريقة شحن كوينزات ايفون بيس 2024 خلال هذا المقال.

طريقة شحن كوينزات بيس 2024

اضغط على الموقع الرسمي للعبة فرى فاير ثم اضغط على شحن كوينزات حدد البلد وحدد الكود.

ثم اضغط على طريقة الدفع التي تناسبك من الموقع.

وادخل رقم التعريفي للاعب وحدد الفئة أو حزمة الشحن.

ثم قم باتمام عملية الدفع وسوف تصلك رساله بشحن جواهر فرى فاير عبر حسابك على اللعبه

طريقه شحن كوينز بيس متجر جوجل بلاي

يمكن أن تحصل على شحن كوينزات من خلال الخطوات التالية:

اضغط على متجر جوجل بلاي ثم قم بتسجيل الدخول واضغط على شحن كوينز بيس.

وأدخل العدد المطلوب ويختار طريق الدفع ثم اضغط على شحن.

وسوف تصلك رسالة تأكيد بوصول الشحن الجواهر الى حساب.

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