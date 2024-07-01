تحديثات هامة في جدول المخالفات المرورية في السعودية: عقوبات صارمة لمخالفات جديدة!

قامت إدارة المرور داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن جدول المخالفات المرورية في السعودية، كما أنها قد وضعت أسعار الغرامات المالية التي تصل إلى نحو 6000 ريال سعودي، كذلك وضعت الإدارية أيضًا عقوبة بالسجن في مجموعة من الحالات، مع العلم أن تلك العقوبة يتم تطبيقها على جميع الأشخاص الذين يرتكبونها، سواء كانوا مواطنين أصليين داخل الدولة أو مقيمين بها، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذه القرارات الهامة بشكل مفصل خلال مقالنا.

جدول المخالفات المرورية

وضعت الإدارة العامة لهيئة المرور السعودية جدول المخالفات المرورية، كما أن الإدارة أيضًا قامت بالإعلان عن هذا الجدول يكون كافة الأشخاص على علم مسبق بالعقوبات الجديدة التي تم وضعها، وذلك كي يأخذوا احتياطاتهم ويحرصون على عدم ارتكاب أي شيء قد يعاقبون عليه، وتتمثل تلك المخالفات فيما يلي:

أولًا في حالة ترك السيارة في وضع التشغيل أو قمت بالقيادة في الأسواق، بالاضافة أيضًا إلى قيادة السيارة ذات التامين منتهي الصلاحية يقع عليك غرامة مالية بمبلغ من 100 إلى 150 ريال سعودي.

كذلك ففي حال قمت بقيادة السيارة دون أن تقوم باستخدام الإشارات أو قمت بالرجوع إلى الخلف في أحد الطرقات العامة وقدت بدون حمل رخصة سير، أو قمت بالقيادة دون ربط حزام الأمان أو إجراء فحص السيارة الدوري تقع عليك غرامة مالية من 150 إلى 300 ريال سعودي.

وأيضًا في حالة انشغالك خلال القيادة أو تركت أطفالك الذين لم يتجاوزوا 10 أعوام داخل السيارة بمفردهم، أو لم تلتزم بالمسار فسوف تقع عليك غرامة ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي.

وأخيرًا في حالة وقفت في الأماكن الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو لم تسمح للحافلات العامة أن تمر، سوف يتم تقع عليك غرامة مالية ما بين 500 إلى 900 ريال سعودي، كما يمكن سحب السيارة في بعض الحالات.

أسعار المخالفات المرورية الجديدة

أما بالنسبة إلى أسعار المخالفات المرورية للأشخاص الذين يتجاوزون السرعة المقررة من الجهات المعنية على الطرق العامة، فإننا سوف نوضح لكم تلك الأسعار فيما يلي: